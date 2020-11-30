Ещё 37 российских школ ушли на карантин на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/78ea397c-339e-11eb-98e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Карантинные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции приняли 37 российских школ. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства просвещения «Большая перемена РФ».

На ресурсе опубликована инфографика, из которой следует, что, по данным на 30 ноября, 37 школ в 21 регионе страны ушли на карантин. При этом только за минувший день количество таких учебных учреждений увеличилось на 16.

Процент закрытых на данный момент школ от общего числа по стране составляет 0,09%. Среди отдельных классов процент численности обучающихся от общего количества зафиксирован на уровне 0,8%. Вместе с тем накануне 11 школ в трёх регионах, напротив, вышли из карантина.

Как ранее писал NEWS.ru, в Рособрнадзоре заявили, что число сдаваемых предметов в рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ) ограничиваться в связи с эпидемиологической ситуацией не будет. Учащиеся смогут сдавать любое количество предметов по выбору.