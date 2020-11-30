Ещё 37 российских школ ушли на карантин на фоне пандемии

Карантинные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции приняли 37 российских школ. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства просвещения «Большая перемена РФ».
На ресурсе
Процент закрытых на данный момент школ от общего числа по стране составляет 0,09%. Среди отдельных классов процент численности обучающихся от общего количества зафиксирован на уровне 0,8%. Вместе с тем накануне 11 школ в трёх регионах, напротив, вышли из карантина.
Как ранее писал NEWS.ru, в Рособрнадзоре заявили, что число сдаваемых предметов в рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ) ограничиваться в связи с эпидемиологической ситуацией не будет. Учащиеся смогут сдавать любое количество предметов по выбору.