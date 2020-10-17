В России могут ввести стандарт для дистанционных уроков

https://static.news.ru/photo/0bfc762a-11db-11eb-bc78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России для дистанционных уроков могут ввести единый стандарт. С соответствующим предложением выступили специалисты Института прогрессивного образования.

В письме, направленном руководителю Минпросвещения РФ Сергею Кравцову, отмечается, что из-за пандемии многие школы вынуждены были перейти на дистанционное обучение, однако данный процесс оказался недостаточно организован.

В частности, предлагается официально запретить полностью самостоятельное изучение дисциплин. Также предлагается снизить объём домашних заданий до часа для начальных классов, до двух — для средних и до трёх часов для старших классов. Кроме этого, при выполнении домашних заданий дисциплины должны быть разделены на обязательные и рекомендательные, пишет RT.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил подготовить школы к переводу на дистанционное обучение при закрытии их на карантин. Речь идёт не только о карантине из-за коронавируса, но и из-за ОРВИ. Согласно официальным критериям, образовательное учреждение закрывают на две недели при пороге в 30% заразившихся от общего числа учеников, класс — при пороге в 20%. Это же происходит и при выявлении у кого-то из школьников или учителей COVID-19, писал NEWS.ru.