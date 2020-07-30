В России могут ввести новые нормы против чёрных лесорубов

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Ни один из мобильных операторов «большой четвёрки» — МТС, Билайн, Мегафон и Tele2 — не заслужил от большинства своих абонентов положительных рекомендаций. Люди оказались не готовы рекомендовать их родственникам и друзьям.

Оценку индекса чистой поддержки, который косвенно указывает на удовлетворённость клиентов получаемыми услугами, провели специалисты исследовательского холдинга «Ромир». Для этого потребителей условно разделили на две категории — «промоутеров», которые высоко оценивают...