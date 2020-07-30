В России могут ввести новые нормы против чёрных лесорубов

https://static.news.ru/photo/9edb6ed4-d26a-11ea-b5cf-fa163e074e61_660.jpgФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
В России подготовлен законопроект, который позволит прекратить незаконную рубку и продажу леса, заявил глава Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
В частности, предлагается зарегистрировать все пункты складирования и отгрузки древесины на территории РФ, а сам процесс транспортировки леса отразить в единой информационной базе ЛесЕГАИС. Уточняется, что данный законопроект был разработан группой депутатов и сенаторов совместно с Минприроды.
Законопроект получил положительное заключение Правительства РФ и в ближайшее время будет внесён в Госдуму. Первое чтение запланировано на сентябрь-октябрь, — сообщил Николаев в беседе с «Парламентской газетой».
Также законопроектом предлагается установить запрет на субаренду лесных участков.
Ранее NEWS.ru писал, что в Минприроды появится новый департамент по вопросам цифровизации, следует из сообщения пресс-службы ведомства. Курировать работу нового подразделения будет замминистра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова.