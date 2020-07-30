Общество

В России могут ввести новые нормы против чёрных лесорубов

16:30, 30 июля 2020
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В России подготовлен законопроект, который позволит прекратить незаконную рубку и продажу леса, заявил глава Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

В частности, предлагается зарегистрировать все пункты складирования и отгрузки древесины на территории РФ, а сам процесс транспортировки леса отразить в единой информационной базе ЛесЕГАИС. Уточняется, что данный законопроект был разработан группой депутатов и сенаторов совместно с Минприроды.

Законопроект получил положительное заключение Правительства РФ и в ближайшее время будет внесён в Госдуму. Первое чтение запланировано на сентябрь-октябрь, — сообщил Николаев в беседе с «Парламентской газетой».

Также законопроектом предлагается установить запрет на субаренду лесных участков.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минприроды появится новый департамент по вопросам цифровизации, следует из сообщения пресс-службы ведомства. Курировать работу нового подразделения будет замминистра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова.

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