В Минприроды появится новый департамент по цифровизации

https://static.news.ru/photo/9322cb58-d1c2-11ea-8536-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации появится новый департамент по вопросам цифровизации, следует из сообщения пресс-службы ведомства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому количество структурных подразделений Минприроды России, департаментов, увеличивается с 12 до 13. Новый департамент будет осуществлять деятельность по вопросам, связанным с цифровизацией, — говорится в сообщении пресс-службы, передаёт ТАСС.
Как уточняется, курировать работу нового подразделения будет замминистра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова.
Ранее NEWS.ru писал, что глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин в ближайшее время возглавит совет директоров холдинга «Росгеология».
Известно, что в настоящее время в совет директоров холдинга входят семь человек, в том числе сам Кобылкин. Главой совета является экс-зампред правительства Алексей Гордеев.