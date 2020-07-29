Общество

В Минприроды появится новый департамент по цифровизации

20:25, 29 июля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации появится новый департамент по вопросам цифровизации, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому количество структурных подразделений Минприроды России, департаментов, увеличивается с 12 до 13. Новый департамент будет осуществлять деятельность по вопросам, связанным с цифровизацией, — говорится в сообщении пресс-службы, передаёт ТАСС.

Как уточняется, курировать работу нового подразделения будет замминистра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин в ближайшее время возглавит совет директоров холдинга «Росгеология».

Известно, что в настоящее время в совет директоров холдинга входят семь человек, в том числе сам Кобылкин. Главой совета является экс-зампред правительства Алексей Гордеев.

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