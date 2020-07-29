В Минприроды появится новый департамент по цифровизации

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Пресненский суд Москвы признал бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова виновным в двух эпизодах мошенничества на 774 млн рублей и назначил ему наказание в виде пятилетнего заключения в колонии общего режима.

Об этом сообщает ТАСС. Срок Федотову назначен по совокупности преступлений путём частичного сложения. Как следует из оглашённого судьёй Александрой Авдотьиной приговора, экс-глава РАО лично разработал преступный план и являлся руководителем...