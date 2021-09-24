В России могут ввести мораторий на «фейковые» товарные знаки

Ведения моратория на новые товарные знаки может обезопасить добросовестных производителей от тех, кто записывает на себя фейковые лейблы. Об этом на заседании Совета по интеллектуальной собственности при спикере палаты регионов рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Её слова приводит «Парламентская газета».

На сегодняшний день в России, по словам Матвиенко, регистрация торговой марки, привязанной к конкретному месту, может сыграть на руку тем, кто, назвав свою продукцию «алтайским мёдом», будет производить его в столичном регионе.

Например, недобросовестный производитель может ещё и в суд подать на пасечников, которые действительно работают на Алтае и под тем же брендом. Чтобы избежать таких ситуаций, в России стоит ввести мораторий на регистрацию новых товарных знаков, привязанных к географии производства, — считает политик.

Если Россия присоединится к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях, то это позволит защитить товарные знаки «русской водки», «оренбургского платка» и других от подделок, отметила Матвиенко.

Однако сейчас, как пояснила спикер Совфеда, у создателей поддельного алтайского мёда есть возможность не только подать в суд на реальных производителей мёда из Алтая, но ещё и выиграть дело, так как они первые зарегистрировали свой лейбл.

Пример хоть и условный, но в реальной жизни аналогичные ситуации возникают. Поэтому надо найти компромиссное решение. Например, ввести мораторий на регистрацию новых «географических» товарных знаков, — заключила политик.

Ранее американская корпорация McDonald's подала в Роспатент заявку на регистрацию в качестве товарного знака сленгового названия ресторанов компании — «макдак».