В России могут разрешить продавать онлайн рецептурные лекарства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Госдуму внесут законопроект, который предполагает проведение эксперимента в России по розничной торговле рецептурными лекарствами. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в разговоре с «Парламентской газетой» предположил, что такая услуга окажется востребованной среди россиян.

При дистанционной продаже покупатель должен подтвердить, что данный препарат ему назначил врач. Для этого предполагается использовать сервис «Электронный рецепт». Минцифры уже тестирует его в нескольких пилотных регионах. Однако этот сервис должен быть доступен на всей территории страны, в том числе в отдаленных селах, — отметил Огуль.

Он отметил, что многие медицинские препараты нуждаются в особенных условиях при хранении и транспортировке. Однако, добавил депутат, в России есть все необходимые для перевозки таких лекарств условия. Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, доктор медицинских наук Айрат Фаррахов в свою очередь предположила, что такая инициатива могла бы увеличить конкурентоспособность аптек и снизить цены на рецептурные лекарства.

Ранее президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко довести до конца работу по законопроекту и провести эксперимент по продаже рецептурных лекарств в интернете. В ходе регулярного заседания по стратегическому развитию глава государства отметил, что решение о расширении эксперимента будет принято в зависимости от его результатов.