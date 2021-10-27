В России могут появиться две назальные вакцины на базе «Спутника V»

В России могут появиться две назальные вакцины, основанные на препарате «Спутник V». Одна из них будет выпускаться в виде спрея, а другая — в виде капель. Об этом рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает «Интерфакс».

Он пояснил, что одну такую вакцину, в виде спрея, будет выпускать сам центр имени Гамалеи. Производством второй займётся компания «Генериум», которая приобрела соответствующую лицензию. Её препарат будет представлять собой жидкие капли со стабилизатором.

Таким образом, «Генериум» разрабатывает собственную форму нашего препарата «Спутник V», — сказал Гинцбург.

Он уточнил, что вакцине от «Генериума» ещё предстоит пройти процедуру регистрации.

Гинцбург также добавил, что компания получила неисключительную лицензию. Это означает, что её могут приобрести и другие производители.

Ранее сообщалось, что Минздрав России разрешил проведение клинических исследований назальной вакцины от COVID-19, созданной центром имени Гамалеи. В них примут участие 500 совершеннолетних добровольцев. Испытания должны завершиться 31 декабря 2023 года. Препарат представляет собой второй компонент «Спутника V», который распыляется в нос с помощью специального шприца с насадкой.

Врач и телеведущий Александр Мясников разъяснил, что препараты, которые вводятся внутримышечно, дают хороший системный ответ, вырабатывают антитела и защищают от тяжёлого течения болезни, но мало препятствуют её распространению, которое происходит воздушно-капельным путём. Чтобы не дать коронавирусу «закрепиться» в носоглотке и начать размножение, необходимо обеспечить местный иммунитет. Это позволят сделать назальные вакцины.