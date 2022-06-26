В России исключили опасность вспышки чумы Вирусолог Альтштейн исключил опасность вспышки чумы в России

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Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что россиянам не следует волноваться по поводу рисков распространения чумы. Эксперт пояснил, что в России в качестве противоэпидемиологических мер ведутся дератизации, то есть уничтожение вредных грызунов, и дезинсекции, подразумевающие уничтожение блох. Он отметил, что российские институты также подготовили вакцину против чумы, пишет ТАСС.

Я думаю, что нам не следует особенно бояться распространения чумы, но следует вести постоянную, как это обычно и делается, противоэпидемическую борьбу в отношении чумы, — поделился Альтштейн.

Специалист добавил, что наблюдение за природным очагами чумы в купе с работой служб по дератизации и дезинсекции помогают избежать распространения опасной бактерии.

Кардиолог Европейского медицинского центра Рашид Сонгуров ранее заявил, что смертность по инфаркту миокарда чаще всего обусловлена осложнениями, такими как сердечная недостаточность. Эксперт пояснил, что инфаркт миокарда — это острая боль в груди, которая вызвана дефицитом кислорода в сердечной мышце. Основная причина этого явления является существенное сужение сосудов сердца.

Он добавил, что факторами инфаркта миокарда также являются аритмия и разрыв стенок сердца. Кардиолог посоветовал соблюдать здоровый образ жизни, отказаться от большого количества алкогольных и кофейных напитков и чрезмерного употребления табака.