В России хотят запретить недельный возврат купленных онлайн товаров

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Правила, согласно которым онлайн-покупатели имеют право в недельный срок вернуть товар продавцу, хотят изменить в России.

В настоящее время возвращать смартфоны, косметику, нижнее бельё и сложную бытовую технику без брака и изъянов не разрешается только в стационарной рознице, однако предлагается уравнять работающие онлайн и офлайн магазины.

Работу над новыми правилами продажи товаров дистанционным способом ведут Минпромторг и Торгово-промышленная палата, где действует комитет по электронной коммерции. Он представляет интересы онлайн-магазинов, владельцы которых просят уравнять их со стационарной розницей. Старые правила утратят силу 1 января 2021 года.

Действующий закон позволяет потребителю вернуть продавцу бракованный товар в течение недели, а в двухнедельный срок обменять продукцию на аналогичную, если товар не подошёл по фасону, размерам или габаритам. Однако в таких условиях работают лишь стационарные магазины, а онлайн-платформы следуют правилами, которые не предусматривают никаких исключений для сдачи покупок без брака. Покупатели законным способом в течение семи дней могут возвращать онлайн-продавцу все покупки, за исключением лекарственных препаратов.

По мнению экспертов, предложение отменить эти правила может повредить отрасли. Для многих покупателей их право без труда вернуть любой товар, приобретённый онлайн, компенсировало невозможность увидеть его перед приобретением в живую. Также в реальности процент возвращаемых товаров невысок и составляет от 3 до 15%. Соответствующие финансовые риски интернет-магазины учитывают в своих бизнес-моделях, закладывая их в цену товара, передают «Известия».

Ранее NEWS.ru писал, что Роскачество посоветовало проверять комплектность заказа из интернет-магазина в присутствии курьера для того, чтобы можно было легче вернуть деньги за покупку в случае несоответствия покупки.