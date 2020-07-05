Роскачество посоветовало проверять заказ из онлайн-магазина при курьере

Роскачество посоветовало проверять комплектность заказа из интернет-магазина в присутствии курьера для того, чтобы можно было легче вернуть деньги за покупку в случае несоответствия покупки.
Комплектность онлайн-заказа должна быть зафиксирована в присутствии курьера в обязательном порядке, — говорится в сообщении ведомства.
Эксперты отметили, что в случае несоответствия заказа необходимо попросить курьера сделать об этом пометку либо зафиксировать на видео товары в чеке и пакете в присутствии курьера.
Если курьер отказывается участвовать в проверке товара, лучше отказаться от получения заказа.
Если вы отпустите курьера и только потом начнёте сверку доставленных товаров, доказать отсутствие или недовес той или иной позиции по вине магазина/курьера будет проблематично, — приводятся в сообщении слова замглавы Роскачества Александра Борисова.
Также ведомство напоминает, что, если онлайн-магазин списал деньги за товары, которые не привезли, и не вернул их, следует обратиться к самому продавцу.
Как ранее писал NEWS.ru, «AliExpress Россия» (принадлежит китайской Alibaba Group, Mail.ru Group (РФ), «МегаФону» (РФ) и Российскому фонду прямых инвестиций) и её партнёр, логистический оператор Cainiao (Alibaba Group) в течение года собираются инвестировать до 500 млн рублей в субсидирование доставки товаров внутри РФ.
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