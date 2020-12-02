Более 100 тысяч россиян уже привиты вакциной «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/11ce2580-34ae-11eb-86b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Более 100 тысяч человек в России уже вакцинированы от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

На данный момент более ста тысяч граждан уже прошли вакцинацию. Вакцину «Спутник V» доставляют во все регионы России для скорейшего начала массовой вакцинации, — отметил глава ведомства в ходе презентации препарата в ООН.

По его словам, данные, собранные в ходе испытаний, свидетельствуют, что вакцина вызывает иммунный ответ.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели (7–13 декабря). В первую очередь прививку получат врачи и учителя. Такое заявление политик сделал в ходе открытия многофункциональных медцентров Минобороны. Он отметил, что в настоящий момент в стране произведено около 2 млн доз препарата «Спутник V».

В РФ в настоящее время зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона». Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке, писал NEWS.ru.