В Роспотребнадзоре заявили о «главенстве» более заразных вариантов COVID-19

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МВД в ближайшее время намерено ввести экспресс-тесты для определения пьяных водителей на дорогах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Использование таких тестов позволит минимизировать время общения автоинспекторов с водителем и предотвратить конфликтные ситуации, считают в министерстве. В настоящее время в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта...