В Роспотребнадзоре заявили о «главенстве» более заразных вариантов COVID-19
Евгений Бугров
Евгений Бугров
07:36, 18 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов заявил, что более заразные варианты коронавируса вытесняют менее заразные. В беседе с РИА Новости он отметил, что при этом тяжесть течения заболевания не прогрессирует.
Если появляется более агрессивный вариант вируса, он заражает больше людей, в это время другие варианты вируса не размножаются, они распространяются медленнее и сходят со сцены. И это совершенно естественно, — рассказал специалист.
Он добавил, что вирус повышает свою эффективность за счёт усиления заразности.
А вот тяжесть заболевания — нет, тяжесть не прогрессирует. В итоге идеальный паразит не стремится убить своего хозяина, — пояснил Семенов.
Ранее стало известно, что основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев сравнил скорость мутирования гриппа и коронавируса. Он отметил, что коронавирус мутирует значительно медленнее, но «будет мутировать всегда».