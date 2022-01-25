В Роспотребнадзоре уточнили сроки карантина при контакте с коронавирусом

В Роспотребнадзоре уточнили, что для тех, кто уже контактировал с заражёнными и в данный момент находится на изоляции, срок карантина останется прежним — 14 дней, пишет РИА Новости.

Те, кто уже получил постановление о соблюдении самоизоляции, должны находиться на ней столько, сколько указано в полученном ими документе, — сообщили в ведомстве.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по коронавирусу сообщил, что в России вступило в силу постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина по коронавирусу с 14 до 7 дней.

Как пояснил врач-вирусолог Евгений Тимаков, сокращение срока карантина для контактных лиц связано с тем, что инкубационный период штаммов «дельта» и «омикрон» составляет не более семи дней. Решение о сокращении срока изоляции принято, чтобы не нарушать рабочий режим и дать людям возможность раньше выйти на работу. Риска, что человек после выхода из изоляции может заразить кого-то другого, нет, поскольку вирус видоизменился, сказал он.

О планах сократить сроки карантина говорила ещё 18 января вице-премьер правительства Татьяна Голикова. По её словам, это связано с оптимизацией подходов к самоизоляции. Голикова добавила, что при необходимости сроки карантина будут корректироваться в дальнейшем. Кроме того, она сообщила, что на фоне роста заболеваемости больничные будут оформлять заочно, а меры социальной поддержки — продлевать без заявлений.