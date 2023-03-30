В Роспотребнадзоре развеяли три мифа о холестерине Роспотребнадзор: повышение уровня холестерина нельзя определить без анализов

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В Роспотребнадзоре развеяли три популярных мифа о холестерине, передает «МК в Ленобласти». Так, по словам специалистов, его повышенный уровень нельзя определить без анализов, поскольку он не проявляется в виде характерных симптомов. Многие считают вредным любой холестерин, однако на самом деле опасен только так называемый «плохой» холестерин. Помимо того, в ведомстве опровергли мнение, согласно которому следует избегать любых продуктов с холестерином.

Увеличение уровня холестерина в организме способствует бессимптомному накоплению бляшек в сосудах, — уточнили в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе ведомства пояснили, что «плохой» холестерин повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, тогда как «хороший» — наоборот — понижает. Также специалисты предупредили, что отказываться от продуктов животного происхождения с целью сократить потребление холестерина нельзя. Для этого нужно лишь минимизировать потребление продуктов с высоким содержанием насыщенного жира. Эксперты посоветовали отказаться от шоколада, выпечки, приготовленных во фритюре блюд и жирного мяса.

Диетолог Марина Аплетаева ранее рассказала, что чрезмерное употребление бекона может привести к проблемам с пищеварением. Она пояснила, что это связано с большим содержанием насыщенных жиров в продукте, из-за которых повышается нагрузка на поджелудочную железу.