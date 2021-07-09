В Роспотребнадзоре рассказали, откуда в Россию попадает штамм «дельта»

Штамм «дельта» завозят в страну заразившиеся им россияне, которые возвращаются из Европы, США и с Мальдив. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Фрагменты интервью с ней в своём Telegram-канале опубликовала телеведущая Наиля Аскер-заде.

Дельта-штамм — это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран, которые сейчас точно абсолютно показывают, что у них уже до 70–90% имеет место его распространение, и Соединённые Штаты, — сказала она.

Отвечая на вопрос о том, нужно ли вводить локдаун в отдельных регионах России, Попова отметила, что ограничительные меры в сочетании с интенсивной вакцинацией работают — позволяют стабилизировать ситуацию с коронавирусом. В качестве примера она привела Москву.

По словам главы ведомства, сегодня нет необходимости вводить локдаун или какие-то более жёсткие меры ограничений. Этого не потребуется и в дальнейшем, если россияне будут прививаться.

Ранее Попова заявила, что около 66% всех штаммов коронавируса, выявленных в России в июне и начале июля, являются штаммом «дельта». Остальная часть выявленных штаммов — «альфа» и классический. Кроме того, обнаружено некоторое количество британского штамма и штаммов, не имеющих чёткой классификации.