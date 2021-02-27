В Роспотребнадзоре рассказали об увольнении учителей за отказ от вакцинации

https://static.news.ru/photo/80c5ea7a-78da-11eb-a16a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Роспотребнадзор прояснил вопрос о возможном увольнении работников образовательных организаций в случае, если они откажутся от вакцинации против коронавируса. Ведомство отметило, что вакцинация является добровольной для всех категорий граждан. Однако всё же существуют некоторые противоречия.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что гражданам, отказывающимся от прививки, грозят увольнением с рабочих мест, в том числе учителям. В связи с такой ситуацией Минпросвещения и Общероссийский профсоюз работников образования обратились в Минтруд с запросом, может ли отказ педагога образовательного учреждения от вакцинации привести к его увольнению.

Инициаторы обращения поясняют, что во многих субъектах РФ вакцинация проводится без необходимых медицинских консультаций и правовых разъяснений, что приводит к напряжённости в педагогических коллективах. На этот вопрос ответил Роспотребнадзор.

В настоящее время юридических оснований для отстранения от работы в связи с отказом от вакцинации против новой коронавирусной инфекции не имеется, — цитирует сообщение ведомства «Коммерсант».

В случае угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний главные государственные санитарные врачи субъектов РФ и их заместители вправе выносить постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан в связи с эпидемическими показаниями. Лишь в этом случае отказ от вакцинации может привести к увольнению.

Вместе с тем, как отмечает издание со ссылкой на юристов, хотя законодательно вакцинация и является добровольной, в отдельных случаях люди могут получать временный отказ в трудоустройстве при нежелании сделать прививку. Это касается тех граждан, которые работают в сферах с высоким риском заражения инфекционными болезнями. Очевидно, к этому относится и образовательная среда, когда педагог постоянно находится рядом с коллегами и учащимися.

В ряде регионов были зафиксированы жалобы от представителей таких профессий на принудительную вакцинацию. В частности, об этом сообщали педагоги из Байкальского колледжа туризма и сервиса. Обязательной вакцинации от учителей потребовали и власти Новокузнецка. По данным опроса среди более чем двух тысяч медиков, каждый седьмой респондент рассказал, что в его медучреждении прививка вакциной «Спутник V» является принудительной.

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве началась вакцинация добровольцев в рамках исследования однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Заммэра Анастасия Ракова сообщила, что в настоящее время идёт активная подача заявок на участие в вакцинации. По словам заммэра, за два дня медосмотр прошли 490 человек.