В Роспотребнадзоре рассказали о вакцинации пациентов с ВИЧ

ВИЧ-инфекция не может быть противопоказанием для вакцинации от коронавируса, если у пациента нет выраженного иммунодефицита. Об этом рассказал заведующий специализированным научно-исследовательским отделом эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, передаёт РИА Новости.

Наличие ВИЧ-инфекции не является противопоказанием для вакцинации от коронавирусной инфекции, — подчеркнул он.

По его словам, у людей с ВИЧ не всегда развивается состояние иммунодефицита, при котором делать прививку не рекомендуется. Если этого состояния нет, никаких противопоказаний тоже нет, тем более для людей, находящихся на антиретровирусной терапии.

Эксперт отметил, что люди с ВИЧ переживают те же неблагоприятные реакции на вакцину, что и другие люди. При этом иммунный ответ у них может быть менее выражен, поэтому им требуется ревакцинироваться чаще. Однако этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Пока же мы можем утверждать, что прививаться от коронавируса людям с ВИЧ-инфекций так же важно, как и всем остальным, — заключил учёный.

Накануне «Коммерсант» сообщил о массовых отказах вакцинировать людей с ВИЧ в Санкт-Петербурге. Журналисты насчитали десятки таких случаев, но, вероятно, их больше: не все рассказывают о проблеме. В комитет по здравоохранению города сообщили, что не получали жалобы из-за отказов в вакцинации ВИЧ-положительным людям.

Однако там рассказали, что отказы бывают, их не считали, так как это «единичные случаи». Также там объяснили, что ВИЧ-инфекция не противопоказание для вакцинации, но пациент должен проводить терапию — вирус должен быть подавлен. Если человек не знает свою вирусную нагрузку, врач вправе направить его за справкой в Центр СПИД.