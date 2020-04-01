В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в России

https://static.news.ru/photo/0c8bf33a-742f-11ea-b8ab-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что взрывного роста заболеваемости COVID-19 в стране нет.

По её словам, в отличие от ряда других стран прирост новых случаев коронавируса в России на протяжении нескольких дней остаётся почти одинаковым.

Мы видим целый ряд стран, в которых ситуация развивается по крайне неблагоприятному сценарию, имеет взрывной рост, рост по экспоненте. Российская Федерация сегодня взрывного роста не имеет, — передаёт её слова «Интерфакс».

Она отметила, что для этого в РФ предпринимается ряд мер, в том числе ограничительных. По данным на 1 апреля, в стране зарегистрированы 2 777 случаев инфицирования COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал о том, что большинство населения Швеции окажется заражённым коронавирусом к концу апреля, когда распространение COVID-19 станет наиболее интенсивным, считает профессор математической статистики Стокгольмского университета Том Бриттон.