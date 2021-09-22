В Роспотребнадзоре рассказали о росте заболеваемости COVID в регионах

В последние две недели рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в 36 регионах России. Об этом в эфире телеканала НТВ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также опровергла информацию о том, что «дельта»-штамм вызывает более тяжёлое течение болезни, и назвала число привитых от COVID россиян.

Попова отметила, что во второй декаде сентября наблюдается рост всех респираторных вирусных инфекций. И коронавирус не стал исключением, заболеваемость им растёт довольно интенсивно.

Если на прошлой неделе мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним ещё 25, и теперь 36 субъектов в фазе роста, — пояснила глава ведомства.

Она добавила, что в настоящее время превалирует штамм «дельта», поскольку он очень быстро распространяется. Однако информация о том, что эта разновидность вируса вызывает протекание заболевания в более тяжёлой форме, не подтвердилась. Попова подчеркнула, что нигде в мире не выявлено подобных случаев.

Руководитель ведомства также рассказала, что на сегодняшний день от коронавируса полностью привиты почти 40 млн взрослых россиян. В стране уже достаточно высокий удельный вес граждан с иммунитетом, но необходимо, чтобы их было вдвое больше.

Попова призвала людей с медицинскими противопоказаниями к вакцинации беречь себя и предупредила, что нахождение в людных местах может представлять для них опасность.

Ранее сообщалось, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил депздраву начать подготовку к возможной четвёртой волне коронавируса. По его словам, эпидобстановка может ухудшиться в начале октября и совпасть с пиком сезонных респираторных заболеваний.