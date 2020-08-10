В Роспотребнадзоре рассказали, грозит ли курортникам коронавирус

https://static.news.ru/photo/19bea3bc-db00-11ea-8753-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Заражений коронавирусом, полученных на курортах, относительно немного — в среднем шесть человек на десять тысяч из числа тех, кто вернулся с отдыха. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она уточнила, что мониторинг случаев инфицирования среди вернувшихся из российских и зарубежных курортных городов граждан ведется с июля.

Проанализировав количество заболевших, вернувшихся с курортов Краснодарского края, Республики Крым, Ставропольского края, Республики Дагестан и зарубежных стран, [специалисты выяснили, что] по российским курортам из десяти тысяч вернувшихся — заболевших порядка шести человек, — сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Она уточнила, что измерения сделаны по так называемым интенсивным показателям, которые свидетельствуют о распространённости явления во взаимосвязанной среде.

Ранее NEWS.ru писал, что Попова назвала регионы, где живёт больше всего людей, у которых были найдены антитела к COVID-19.