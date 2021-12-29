В Роспотребнадзоре оценили заразность «омикрона»

Новый штамм коронавируса «омикрон» в пять-семь раз заразнее предыдущих вариантов смертоносной инфекции, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Этим обстоятельством в беседе с RT профессор объяснила быстрое распространение «омикрона» по ЮАР.

Этот штамм очень контагиозный, очень летучий, если так можно сказать. По примерным оценкам, «омикрон» заразнее классических штаммов в пять-семь раз. Это позволило ему очень быстро распространиться по ЮАР и дать резкий подъём заболеваемости. И если он распространится в другой стране, там тоже будет большое количество заболевших, — пояснила доктор медицинских наук.

Она также опровергла сообщения о том, что «омикрон» якобы не опасен. Исследования, проведённые Пшеничной и её коллегами в ЮАР, показали, что штамм может приводить к тяжёлым формам заболевания у непривитых.

Профессор добавила, что существующие в мире вакцины защищают от тяжёлых случаев течения «омикрона». Вакцинированный человек заболеть может, однако болезнь у него будет протекать легко, уточнила Пшеничная.

Ранее стало известно, что британские исследователи выявили у переболевших «омикрон»-штаммом коронавируса симптом, характерный именно для этой модификации COVID-19. Его учёные назвали «туман в голове». Данный симптом характеризуется нечётким мышлением пациента.

Примерно у половины переболевших «омикроном» не было выявлено классических признаков коронавируса, таких как потеря обоняния, изменение вкуса, кашель и высокая температура.