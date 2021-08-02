В Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцин против «дельта»-штамма

Эффективность отечественных вакцин от коронавируса против штаммов «дельта» и «дельта плюс» составляет более 90%. Об этом «Интерфаксу» рассказал руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов.

Эффективность вакцин снижается незначительно и, по последним данным, всё равно остаётся на уровне выше 90%. И это проверяется постоянно, ставятся тесты на вирус-нейтрализацию с каждым новым изолятом вируса, — отметил специалист.

Эксперт уточнил, что все российские вакцины эффективны против коронавируса, но при этом требуется большее количество антител по сравнению с классическим вариантом вируса. Семёнов добавил, что это относится и к зарубежным препаратам.

По его словам, на сегодняшний день в составы вакцин не требуется вносить никаких изменений. Это повлечёт за собой потерю времени на новые клинические испытания и регистрацию. Лучше как можно скорее привить население уже существующими препаратами.

Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что врачи всё реже регистрируют бессимптомные или малосимптомные формы заболевания при заражении «дельта»-штаммом. Лечение пациентов с «дельтой» более сложное и продолжительное. Кроме того, в разы увеличилось число людей, которых может заразить переносчик инфекции.