В Роскачестве рассказали о способе замаскировать недостатки вина В Роскачестве рассказали, что холод позволяет замаскировать некачественное вино

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Одно и то же вино при разных температурах можно принять за три разных образца, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество. Там считают, что холод позволяет замаскировать некачественное вино.

Холод скрывает аромат, во вкусе вы чувствуете только легкую кислинку. Таким образом в кафе где-нибудь на юге Европы или в российских барах нередко «прячут» недостатки вина, — пояснил глава экспертной группы «Винный гид России» Артур Саркисян.

Он уточнил, что для охлаждения вина можно использовать и снег. После десяти минут в сугробе, по словам Саркисяна, бутылка с вином достигнет «нужной кондиции». Также снег хорошо охлаждает вино в ведёрке.

Эксперт добавил, что чем проще вино, тем при меньшей температуре его надо подавать. Коллекционное шампанское надо подавать не особо охлажденным, а простое красное вино следует охладить, заключил Саркисян.

Ранее специалисты Роскачества заявили, что в настоящее время на российском рынке упаковка для вина Bag-in-box является наиболее перспективной. Эта тара представляет собой герметично запаянный пакет, помещенный в картонную коробку. По словам экспертов, виноделы все чаще используют подобную тару для поставки вина в магазины и рестораны, данная тенденция набирает обороты.