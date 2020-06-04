В Роскачестве посоветовали оценивать качество вина фонариком в смартфоне

https://static.news.ru/photo/6fca86fa-a710-11ea-a0fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оценить прозрачность и чистоту вина при его выборе можно с помощью фонарика смартфона. Такой совет дали покупателям в Роскачестве.

Там отметили, что это помогает определить прозрачность и чистоту напитка при его визуальной оценке. Даже насыщенные красные вина при взгляде на просвет должны быть «без посторонних включений».

Эксперты пользуются яркой лампой, вы можете подсветить вино обычным фонариком смартфона, — сказано в сообщении ведомства.

Молодое белое вино должно быть прозрачным, почти бесцветным и слегка золотистым, пояснили эксперты. Оно может обладать лёгким зеленоватым или лимонным оттенком. Если же жидкость в бутылке отливает янтарем и похоже по цвету на нерафинированное подсолнечное масло, то вино, скорее всего, окислено и преждевременно состарилось. Такой напиток лучше не пить.

Окисленным может оказаться и красное вино, однако для него эта проблема распространена в гораздо меньшей степени. В красных винах — иные признаки низкого качества. Например, может встречаться осадок в виде кристалликов насыщенного красного цвета. Его в недорогом красном вине быть не должно, отметили в Роскачестве.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне в период самоизоляции стали отдавать предпочтение алкоголю в большой таре. Такое явление аналитики объяснили тем, что россияне запасались спиртным, а в больших бутылках это сделать было выгоднее и удобнее.