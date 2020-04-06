В Росатоме заявили о пользе радиации из Чернобыля в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/841b45ce-780b-11ea-936e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Превышения радиационного фона на территории России из-за пожара в чернобыльской зоне отчуждения не зафиксировано. По словам директора департамента коммуникаций Росатома Андрея Черемисинова, на границе с Украиной показатели не превышают предельно допустимых значений.

Он подчеркнул, что в мониторинге текущей ситуации задействовано большое количество специальных пунктов, которые контролируют радиацию.

Вместе с тем, он высказал мнение, что в нынешней ситуации повышенный радиационный фон рассматривался бы не так однозначно, как обычно.

Радиация полезна, а в условиях коронавируса — это вообще то, что надо. Долгожители живут в горах, потому что там выше уровень гамма-излучения. Мы заключили контракт на стерилизацию порядка 80 млн масок путём радиации, она полезна в данном случае, — рассказал Черемисинов радиостанции «Говорит Москва».

Как уточнили в Минприроды, обстановку на сопредельной территории мониторит Рослесхоз. Риска перехода пожара на территорию России нет.

Ранее NEWS.ru писал, что в Чернобыле 4 апреля загорелось около 100 гектаров леса. К тушению огня привлечена авиация, сброшено несколько десятков тонн воды. По данным Госэкоинспекции Украины, уровень радиации в очаге возгорания превышает норму в 16,5 раза.

Подозреваемый в поджоге уже задержан.