В РФ за сутки выявили 9169 новых случаев заражения коронавирусом

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В течение прошедших суток на территории России медики выявили 9169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

У 13,3% новых пациентов недуг протекает без клинических проявлений. С учётом последней информации, с начала пандемии в РФ заражение коронавирусом диагностировали у 4 554 264 человек.

Как сказали в оперативном штабе, за последние 24 часа в стране из больниц по выздоровлении выписали 10 247 пациентов. В общей сложности, после заражения COVID-19 смогли выздороветь 4 176 419 россиян.

Также в оперштабе сообщили, что в течение прошедших суток в России 383 человека с коронавирусом скончались. Число жертв инфекции увеличилось до 99 233.

В Москве за сутки заражение коронавирусом выявили у 2151 человека. Общее количество заболевших с начала пандемии выросло до 1 028 891. Выздороветь смогли 946 370 москвичей (+1632 за сутки). В результате заражения скончались 16 707 горожан (+51 за сутки).

Как ранее передавал NEWS.ru, эпидемия коронавируса в России может закончиться в августе 2020 года. У многих граждан уже появится иммунитет, а сезонность вируса снизит число заболевших до сотен и даже единиц, что не играет серьёзной роли в масштабах страны. Об этом заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.