В РФ за сутки выявили 22 857 новых случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В течение прошедших суток на территории России медицинские специалисты выявили 22 857 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

К настоящему моменту за период пандемии в стране коронавирусом заразились 3 591 066 человек. По сообщению оперативного штаба, за последние 24 часа из больниц в РФ по выздоровлении врачи выписали 18 333 пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19. В общей сложности с болезнью сумели справиться 2 978 764 россиянина.

Кроме того, за прошедшие сутки в стране умер 471 человек, заражённый коронавирусом. Число жертв инфекции увеличилось до 66 037 россиян.

Как ранее передавал NEWS.ru, число жертв из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в США к середине февраля 2021 года достигнет 500 тысяч. Об этом заявила будущий директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски.

Она добавила, что пока нет данных о числе заражений, случившихся «из-за праздничных поездок». Валенски считает, что рождественские каникулы приведут к «высокому уровню госпитализаций и смертей».