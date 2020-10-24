В РФ учреждено звание «Заслуженный судебный пристав РФ»

https://static.news.ru/photo/76030032-17a0-11eb-a698-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин учредил звание «Заслуженный судебный пристав РФ», присуждаемое работникам органов принудительного исполнения за личные заслуги в профессиональной деятельности.

Соответствующий указ российский лидер подписал 26 октября, документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нём говорится, что получить звание могут высокопрофессиональные работники органов принудительного исполнения за заслуги в обеспечении установленного порядка деятельности судов, осуществлении принудительного исполнения судебных и других актов, а также осуществлении межгосударственного розыска лиц.

Кроме того, это звание может быть присуждено за заслуги в организации дознания, совершенствовании деятельности органов принудительного исполнения и осуществлении госконтроля за компаниями, занимающимися возвратом просроченной задолженности.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин присвоил режиссёру Никите Михалкову звание Героя Труда.





