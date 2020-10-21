Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда

https://static.news.ru/photo/4be6f734-136f-11eb-8113-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин присвоил режиссёру Никите Михалкову звание Героя Труда.

Согласно указу главы государства, звание присвоено за особые заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную работу.

Как писал NEWS.ru, Никита Михалков принял решение из-за коронавируса не устраивать торжественный ужин по случаю своего юбилея. 21 октября народному артисту исполняется 75 лет. По словам самого мэтра, отказаться от празднования он решил, чтобы не подвергать никого из своих друзей и близких риску заразиться.