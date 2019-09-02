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Депутаты из Санкт-Петербурга предложили снизить возраст ответственности за живодёрство из-за частых случаев подростковой жестокости.

В декабре 2018 года в статью «Жестокое обращение с животными» внесли изменения — была повышена ответственность за нарушение. Наказание варьировалось от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.

Из-за того, что виновниками таких преступлений зачастую становятся школьники, депутаты Петербурга предложили снизить возрастные рамки статьи с 16 до 14 лет. Однако в Госдуме на данную инициативу не ответили.

Если ребёнок мучает животных, это говорит о явной проблеме у самого ребёнка. Физическое насилие в семье, включая насилие сексуальное; психологическое насилие, в том числе со стороны сверстников, — сказала председатель общественной организации «Голоса за животных» Динара Агеева в беседе с « Политэксперт ».

По её словам, к решению проблемы необходимо привлечь государство и общество.

Как ранее писал News.ru, депутаты Государственной думы рассмотрят проект закона о снижении возраста, с которого наступает уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, до 14 лет.