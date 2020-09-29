В РФ потребовали признать геноцидом убийства под Ленинградом в годы войны

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Генпрокуратура РФ потребовала признать массовые убийства мирного населения под Ленинградом в годы Великой Отечественной войны геноцидом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Согласно её данным, прокуратура Новгородской области по поручению Генпрокуратуры России направила в суд заявление «об установлении факта геноцида народов Советского Союза в деревне Жестяная Горка». В пресс-службе рассказали, что ведомство изучило материалы, связанные с обнаружением массового захоронения мирных жителей и военнопленных в районе деревни Жестяная Горка Батецкого района Ленинградской области.

В ведомстве сообщили, что в 1942 году немецко-фашистскими захватчиками была сформирована «тайлькоманда». В её состав входили 20 человек под руководством офицеров немецкого и австрийского происхождения. Команда исполняла приказы о массовых убийствах мирного населения. Исполнителями при этом были выходцы из Латвийской ССР. В 1942–1943 годах в деревне Жестяная Горка члены «тайлькоманды» лишили жизни не менее 2,6 тыс. человек — преимущественно мирных жителей и военнопленных. В Генпрокуратуре пояснили, что заявление в суд было подано «в целях признания этих фактов военными преступлениями и преступлениями против человечества, а также геноцида национальных, этнических и расовых групп, представляющих собой население СССР».

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