В Крыму увековечили память детдомовцев, убитых фашистами в Ейске

https://static.news.ru/photo/d69d7778-e7b3-11ea-839e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Аксенов Фото: glava.rk.gov.ru

В Симферопольской школе-интернате № 2 установили гранитный камень в память о более 200 крымских детдомовцев, замученных фашистами во время Великой Отечественной войны в Ейске.

В октябре 1942 года нацисты погрузили 214 детей-инвалидов, эвакуированных в начале боевых действий с полуострова на Кубань, в грузовики с мобильными газовыми камерами и умертвили.

Как передаёт РИА Новости, на церемонии открытия памятного знака присутствовали глава Крыма Сергей Аксенов, начальник управления Федеральной службы безопасности по республике Крым и Севастополю Леонид Михайлюк, заместитель главы парламента Крыма Алла Пономаренко, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Цунаева, замминистра просвещения России Денис Грибов, ректор Московского педагогического университета Алексей Лубков.

Участники церемонии и воспитанники школы-интерната возложили к памятному знаку цветы и игрушки.

Согласно архивным данным, для проведения карательных операций по уничтожению советских граждан на территории Краснодарского края в период 1942-1943 годов была направлена зондеркоманда СС-10 «а», возглавляемая доктором Куртом Кристманом. На воорудении она имела мобильные газовые камеры.

9 и 10 октября 1942 года члены зондеркоманды СС-10 «а» с участием начальника гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача Гестапо Штрауха совершили массовое убийство воспитанников детского дома в Ейске.

Осенью 2019 года региональное управление ФСБ обнародовало документы, которые раскрывают подробности гибели детей. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело о геноциде, писал NEWS.ru.