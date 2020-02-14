https://static.news.ru/photo/1a7e509a-4fc8-11ea-96a6-fa163e074e61_660.jpg Ейский детдом Фото: УФСБ по Краснодарскому краю

Избежавший наказания по делу о геноциде в Ейском детдоме может быть жив. К такому выводу пришли кубанские историки. Изучив архивные материалы, они предположили, что немец мог уйти от наказания после капитуляции Германии в 1945 году и переехал в Канаду.

Специалисты установили, что Оберлендер был не офицером, а рядовым солдатом, и скорее всего, не принимал участия в самих массовых убийствах, а был фактически соучастником.

Мы полагаем, что он жив до сих пор, и думаем, что он был не офицером зондеркоманды СС-10 «а», а, вполне возможно, был обычным рядовым солдатом, очень молодым, — сообщила ТАСС замдиректора Ейского историко-краеведческого музея имени Самсонова Марина Сидоренко.

Сидоренко вспомнила, что Оберлендер упоминался в немецких документах как просто немецкий переводчик. Кроме того, один из выживших воспитанников детского дома рассказывал в своей книге о том, как однажды к дому-интернату подъехали немецкие офицеры. Среди них был переводчик, которого не представляли по фамилии.

Ранее, как писал NEWS.ru, Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который служил переводчиком в зондеркоманде СС. Она в 1942 году убила в газовой камере почти 200 детдомовцев в Ейске. Недавно возбуждённому по данному факту делу требуются данные о немце, который после войны получил гражданство Канады.