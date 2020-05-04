В РФ ограничения по COVID могут сохранить для пожилых и людей с патологиями

https://static.news.ru/photo/fc02c3a2-8df8-11ea-b8e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Введённые ограничения в целях недопущения распространения коронавируса могут сохраниться для пожилых и людей с хроническими патологиями до тех пор, пока не будет найдена вакцина или лекарство. Об этом 4 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Риски возобновления вируса есть. Вырабатывая те или иные алгоритмы, мы говорим да — здесь снимаем ограничения. Но вместе с тем у нас люди старшего поколения остаются всё равно дома, с хронической патологией, — сказала руководитель ведомства в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее Попова сообщила, что говорить о полном прекращении распространения коронавируса нового типа невозможно независимо от принятых мер. Как пояснила глава Роспотребнадзора, вирус не прекратит циркулировать, даже если границы страны закрыты, потому что определённые контакты с другими регионами сохраняются. Таким образом, риски появления новых очагов заражения остаются, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 247 тысяч, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 4 мая общее число инфицированных достигло 145 268 (+10581 за последние сутки), 18 095 человек выздоровели, умерли 1356 человек (+76 за последние сутки). В Москве 74 401 заболевший (+5795 за последние сутки), 7573 выздоровели, 764 умерли.