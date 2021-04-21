В РАН перечислили профессии будущего

https://static.news.ru/photo/febeb48c-a2b2-11eb-a534-96000091f725_660.jpg Фото: 001 Stewart Goldstein/Medicimage LTD/Global Look Press

Чтобы преуспеть в будущем, учёные рекомендуют выбирать профессии в смежных областях. Такой совет дала вице-президент Российской академии наук (РАН) Ирина Донник.

В первую очередь она предложила обратить внимание на естественнонаучные специальности в области физики, математики, химии и биологии.

По словам Донник, сейчас в России ощущается нехватка около ста тысяч специалистов IT-сферы. Но уже лет через десять дефицит увеличится до миллиона вакансий.

В своё время посчитали, что специалистов IT нужно готовить только в профильных вузах, тогда как в непрофильных организациях их убрали. А потребность огромная, — посетовала Донник в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Она также призвала увеличить объём практических занятий в университетах, а деятелям науки рекомендовала получать дополнительную квалификацию в сфере IT-технологий.

Впрочем, оговорилась вице-президент РАН, несмотря на заманчивость, профессии будущего вряд ли станут массовыми. Тем не менее она высказала мнение, что в стране необходимо организовывать подготовку и переподготовку базовых специалистов.

Агроном с навыками генетики быстрее всё это освоит и войдёт в народное хозяйство. <...> Будущее — за базовым хорошим образованием профессиональным и плюс специализация по современным направлениям и технологиям, — пояснила Донник.

Она также отметила, что зачастую профессионалы предпочитают работать в крупных городах, где видят для себя больше возможностей и перспектив. Однако, добавила специалист, в таких людях нуждаются и регионы.

Ранее в ходе социального опроса выяснилось, что россияне считают блогеров представителями профессии будущего. Такое мнение высказали 35% опрошенных.