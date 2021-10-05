В работе Instagram снова произошёл сбой

В работе сервиса Instagram снова произошёл сбой после глобальных неполадок днём ранее. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Неполадки затронули жителей европейских стран и москвичей. При этом жители столицы гораздо чаще жаловались на проблемы. По состоянию на 19:17 по мск зафиксировано 164 отчёта о сбое. Большинство пользователей жалуются на работу приложения, ещё часть — на работу с сайтом и меньшинство — на нестабильное подключение к серверу.

4 октября в работе сервисов Facebook, Instagram, WhatsApp произошёл глобальный сбой. Юзеры из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции, России и других стран сообщили о проблемах с приложениями, сайтом и подключением к серверу. При этом сбой начались примерно в одно и то же время. Сервисы были недоступны около шести часов.

Ранее эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров назвал возможную причину сбоя мессенджеров и соцсетей по всему миру. По его мнению, это может быть неисправность, связанная с компьютерной распределённой системой для получения информации о доменах DNS (Domain Name System).