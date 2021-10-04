Программист назвал возможную причину сбоя Facebook по всему миру

Эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров назвал возможную причину сбоя мессенджеров и соцсетей по всему миру. По его мнению, это может быть неисправность, связанная с компьютерной распределённой системой для получения информации о доменах DNS (Domain Name System), пишет РИА Новости.

Вероятная причина — это неисправность, связанная с DNS. Он используется для того, чтобы вместо некрасивого IP-адреса сайта пользователи вводили адрес текстовой ссылки. Сейчас переход по IP-работает, а по доменному имени — нет, — рассказал специалист.

Не работают по состоянию на данное время Instagram, WhatsApp и Facebook, сети пытаются устранить ошибку. У кое-кого не работает TikTok, крайне медленно работает Telegram.

Сообщается о проблемах с доступом к Twitter, Google и Amazon. Проблемы со связью испытывают мобильные операторы.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что сайт главы государства работает в нормальном режиме. Так он ответил на вопрос о массовом сбое в функционировании российских и зарубежных социальных сетей.