Песков прокомментировал сбой сервисов Facebook: сайт Путина работает

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что сайт главы государства работает в нормальном режиме. Так он ответил на вопрос сотрудников РИА Новости о массовом сбое в функционировании российских и зарубежных социальных сетей.

Журналисты спросили у представителя Кремля, не испытывают ли в администрации президента проблем в связи с глобальными сбоями.

Сайт президента работает. Проблем нет, — прокомментировал он информацию о перебоях в работе сервисов.

О глобальном сбое сервисов Facebook стало известно вечером 4 октября. Проблемы начались у пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции, России и других стран.

При этом некоторые проблемы испытывают на текущий момент также пользователи соцсети «ВКонтакте». По состоянию на 18:52 о сбоях сообщили 100 человек.

Позднее Telegram сообщил, что пользователи WhatsApp начали массово переходить в этот мессенджер. В результате серверы системы перестали справляться с нагрузкой и также возникли сбои.