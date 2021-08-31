В профсоюзе учителей выступили против наставников в школах

Введение в школах должности наставника не поможет, а только создаст дополнительные проблемы в учебных заведениях. Об этом заявил председатель профсоюза «Учитель» Юрий Варламов в пресс-центре НСН.

Варламов отметил, что он негативно относится к подобной инициативе. По его словам, сейчас учителям из-за большой загруженности некогда заниматься воспитательной работой. При этом появление новой ставки влечёт за собой необходимость выделять на это новые средства. Для этого многим школам придётся делить и так небольшой фонд оплаты труда.

Сейчас в школы приходят деньги на количество детей, будет ли увеличение финансирования? Я почти уверен, что в большинстве школ этого не произойдёт, — сказал Варламов.

Кроме того, по его мнению, новая должность советника по воспитательной работе не приведёт к нужному результату, поскольку воспитать что-либо в детях насильно не получится.

Ранее введение этой должности анонсировал замминистра просвещения Денис Грибов, подчеркнув, что основной задачей этих специалистов станет организация воспитательной работы и взаимодействие школ с общественными детскими организациями.