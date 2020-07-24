В правительстве одобрили повышение штрафов за продажу табака подросткам

https://static.news.ru/photo/bc5395a6-cd9f-11ea-9521-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон о повышении штрафов за торговлю насваем и снюсом, а также за продажу табачной продукции и изделий несовершеннолетним.

Согласно законопроекту, административный штраф за оптовую или розничную продажу насвая и снюса теперь составит для граждан от 15 тыс. до 20 тыс. рублей (сейчас от 2 тыс. до 4 тыс. рублей), для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (сейчас от 7 тыс. до 12 тыс. рублей) и юридических лиц — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей (сейчас от 40 тыс. до 60 тыс. рублей).

Продажа табачной продукции несовершеннолетнему повлечёт за собой штраф для граждан в размере от 20 тыс. до 40 тыс. рублей (сейчас от 3 тыс. до 5 тыс. рублей), для должностных лиц — от 40 тыс. до 70 тыс. рублей (сейчас от 30 тыс. до 50 тыс. рублей), а для юридических лиц — от 150 тыс. до 300 тыс. рублей (сейчас от 100 тыс. до 150 тыс. рублей).

В сопроводительных документах говорится, что насвай изготавливается в кустарных условиях, его основные компоненты — мелко измельчённые листья табака и гашеная известь. Он не входит в список наркотических и психотропных веществ, однако его продажа в России запрещена. Это касается и снюса — разновидности жевательного табака. Его нельзя продавать на территории РФ с 2015 года, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутаты Госдумы приняли закон, которым на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы. Они при этом остаются теми же, что накладываются сейчас при нарушениях, связанных с обычными сигаретами.