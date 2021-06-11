Число смертей в России за 2020 год выросло на 18%

https://static.news.ru/photo/055c29a2-cad4-11eb-aa52-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Смертность в России за 2020 год увеличилась на 18,6%, заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. По её словам, причиной этому стал коронавирус, передаёт ТАСС.

Несмотря на общее увеличение смертности, младенческая смертность снизилась на 8,2%, количество смертей от рака — на 1%, от туберкулёза — на 9,2%, от ВИЧ — на 7,9%. Всего за 2020 год в стране умерли 2,138 млн человек — на 340,3 тысячи больше, чем годом ранее.

Значительное и определяющее влияние на показатель смертности оказала новая коронавирусная инфекция. Это не только случаи смерти от COVID-19, но и негативное влияние, которое инфекция оказала на здоровье людей, особенно страдающих хроническими заболеваниями, — подчеркнула она.

Голикова отметила, что все документы, составленные медиками на умерших, прошли проверки специальными комиссиями. Это позволило учёным подтвердить несколько закономерностей. Так, COVID-19 приводит к осложнениям сердечно-сосудистых заболеваний, а также влияет на нервную систему человека.

Важно, что это может произойти не только в период острого течения заболевания, но и после выздоровления от COVID-19 в отдалённом периоде, включая фатальные исходы, — заключила она.

Британская Times накануне опубликовала материал, в котором говорится, что Россия входит в число стран, значительно занижающих уровень смертности от коронавируса. По данным журналистов, избыточная смертность (количество умерших по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году) в стране оказалась значительно выше как аналогичных показателей других стран, так и показателей смертности от коронавируса.

В ответ глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России «одна из лучших систем [информирования о смертности от COVID-19], построенная на основе очень быстрого доступа, фактически онлайн». При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать эту публикацию, так как «неясно, что это за анализ».