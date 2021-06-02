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В Кремле ответили на статью о занижении смертности от COVID-19

18:21, 02 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о статье британской Times, где говорится, что Россия занижала статистику смертности от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель Кремля заявил, что никак не прокомментирует содержание публикации.

Неясно, что это за анализ, — добавил он.

Британская Times накануне опубликовала материал, в котором говорится, что Россия входит в число стран, значительно занижающих уровень смертности от коронавируса. По данным журналистов, избыточная смертность (количество умерших по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году) в стране оказалась значительно выше как аналогичных показателей других стран, так и показателей смертности от коронавируса.

Такой анализ издание провело после пересмотра данных властями Перу, которые хотели показать, что это самая пострадавшая страна от COVID-19.

Ранее издание New York Times сообщило, что показатели роста избыточной смертности в России выше, чем в Европе и США. Журналисты ссылаются на данные Росстата. Указано, что при 362 тысячах избыточных смертей в России смертность увеличилась на 28% выше нормы. В Испании этот показатель равняется 23%, а у Италии, расположенной на третьем месте, 19%.

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