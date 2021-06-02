В Кремле ответили на статью о занижении смертности от COVID-19

https://static.news.ru/photo/46c49214-c3b6-11eb-b350-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о статье британской Times, где говорится, что Россия занижала статистику смертности от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель Кремля заявил , что никак не прокомментирует содержание публикации.

Неясно, что это за анализ, — добавил он.

Британская Times накануне опубликовала материал, в котором говорится, что Россия входит в число стран, значительно занижающих уровень смертности от коронавируса. По данным журналистов, избыточная смертность (количество умерших по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году) в стране оказалась значительно выше как аналогичных показателей других стран, так и показателей смертности от коронавируса.

Такой анализ издание провело после пересмотра данных властями Перу, которые хотели показать, что это самая пострадавшая страна от COVID-19.

Ранее издание New York Times сообщило, что показатели роста избыточной смертности в России выше, чем в Европе и США. Журналисты ссылаются на данные Росстата. Указано, что при 362 тысячах избыточных смертей в России смертность увеличилась на 28% выше нормы. В Испании этот показатель равняется 23%, а у Италии, расположенной на третьем месте, 19%.