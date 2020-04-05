«В порыве чувств»: Иисус Воробьёв объяснил, зачем проклинал полицейских

https://static.news.ru/photo/dd468cde-778a-11ea-afaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/vorobyev.denis

Задержанный на Патриарших прудах во время выгула собаки москвич Иисус Воробьёв рассказал свою версию инцидента и объяснил, почему вступил в перепалку со стражами порядка.

Воробьёв утверждает, что не знал о запрете властей на прогулки в парках и зонах отдыха во время пандемии коронавируса. Когда его окликнули сотрудники полиции, он, по его словам, обратил их внимание на то, что рядом идёт стройка и всюду ходят люди. На что стражи порядка, рассказал Воробьёв, предложили ему пожаловаться на них в прокуратуру.

Они сказали уходить отсюда. Я сказал, что можно ведь с собакой гулять на расстоянии ста метров от дома, — рассказал РЕН ТВ Воробьёв.

Также он добавил, что пожелал смерти задерживавшим его людям и их семьям, не справившись с эмоциями из-за того, что ему не дали отвести собаку домой самому или попросить прохожих об этом.

Потому что собака для меня — как ребёнок. Только ребёнок что-то может сказать, а собака ничего не может. Они сами меня спровоцировали на такую реакцию. Я в порыве чувств это им пожелал. Потому что я не хочу, когда к тебе, знаете, чуть ли не как в Освенциме относятся, ходить, поджав хвостик, и говорить: «Спасибо. Спасибо, что не убили».

Как писал NEWS.ru ранее, Пресненский суд Москвы в понедельник, 6 апреля, рассмотрит протокол о неповиновении требованиям сотрудника полиции в отношении москвича Иисуса Воробьёва, который гулял с собакой на Патриарших прудах.