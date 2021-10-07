В полиции предложили легализовать пистолеты для защиты после драки в метро
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
13:33, 07 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Необходимо расширить пределы самообороны и разрешить короткоствольное нарезное оружие для законопослушных граждан. Это нужно, чтобы давать отпор преступникам, сообщил председатель профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Так он прокомментировал избиение тремя дагестанцами мужчины в московском метро.
Я, например, считаю, что законопослушным гражданам можно разрешить вполне нормальное короткоствольное нарезное оружие. Чтобы каждый незаконопослушный гражданин, который вполне может быть вооружён, потому что ему запреты и ограничения до лампочки, мог получить достойный отпор, — заявил Суслов.
Он также раскритиковал действующее ограничение дульной энергии разрешённого оружия в 90 джоулей. При этом Суслов считает, что пострадавшему в метро повезло со свидетелями, иначе он бы ещё доказывал, что не сам напал первым. По словам председателя профсоюза, суд не всегда на стороне оборонявшегося.
Также Суслов назвал причины нападения кавказцев на мужчину.
Они вряд ли били его, потому что он русский. Они били его, потому что он мешал. Обычные хулиганы. Но давайте скажем прямо: выходцы из кавказских республик более объединены. Они приезжают туда, где проживает в основном русское население, и попадают в чужую для себя культурную среду, — сказал он.
4 октября трое уроженцев Дагестана избили в вагоне московского метро вступившегося за девушку бармена Романа Ковалёва. Затем они оказали сопротивление полиции, но были задержаны. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Помимо этого, сопротивление сотрудникам полиции при задержании также влечёт за собой уголовную ответственность.