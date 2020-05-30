В подмосковной Истре остались три очага подтопления

https://static.news.ru/photo/bfe4d230-a26a-11ea-9d91-fa163e074e61_660.jpg Фото: okrug_istra/vk.com

В подмосковной Истре устранили десять очагов подтопления, остались только три проблемных участка. Об этом сообщила администрация города.

Отмечается, что на территории округа из-за ливневых дождей и подъёма уровня воды в реке Грязевой, было подтоплено 10 мест, а именно в городе Дедовске, посёлке Снегири и селе Павловская Слобода.

В ликвидации подтоплений были задействованы 30 человек, 2 пожарные машины, 6 водооткачивающих машин, 4 помпы, — цитирует сообщение РИА Новости.

В администрации городского округа Истра добавили, что создана оперативная группа и на месте работают её представители, опергруппа территориального пожарно-спасательного гарнизона, а также МБУ «Истраспас», МБУ «Додхибимр» и МУП «Истринское ЖЭУ».

Ранее NEWS.ru писал о том, что подъём паводковых вод на трёх гидропостах в Прикамье достиг в мае рекордных показателей за всю историю наблюдений. По словам специалиста ГИС-Центра Пермского госуниверситета Андрея Шихова, причинами рекордного паводка является переувлажнение почвы из-за проливных дождей летом и осенью прошлого года, а также резкое таяние снега в начале мая вследствие аномальной жары.