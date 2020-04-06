В Подмосковье ввели новые ограничения для интернет-магазинов

https://static.news.ru/photo/e2431902-77f6-11ea-a183-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/imagebroker.com/Global Look Press

Интернет-магазины в Подмосковье будут работать по новым правилам. Отныне клиенты не смогут примерить заказанные вещи в пункте выдачи.

Мы договорились, что ни в одной точке выдачи товара не будет примерки. Нам важно, чтобы в точку выдачи товара заходил только один человек и он находился с человеком из компании, — пояснил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

Товар покупатель будет забирать бесконтактным методом. Работнику точки выдачи и клиенту запрещено приближаться друг к другу ближе чем на два метра. Все сотрудники пунктов выдачи товара обеспечены масками и перчатками для минимизации заражения, передаёт телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что пять человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Подмосковье за сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Таким образом, общее число летальных исходов в регионе составило 8.