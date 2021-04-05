В Подмосковье врачи смогли выходить «сверхлёгкую» малышку

https://static.news.ru/photo/b5eb4e82-962d-11eb-9247-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики из Московской области смогли выходить ребёнка, который родился с экстремально низким весом. При появлении на свет «сверхлёгкая» малышка весила всего 480 граммов.

Причиной этого стали преждевременные роды. Мама девочки, живущая в Воскресенске, поступила в Коломенский перинатальный центр на 28-й неделе беременности с диагнозом «преэклампсия», сообщили в пресс-службе областного Минздрава. Врачи были вынуждены экстренно провести кесарево сечение.

Малышка, помимо крайне низкого веса, оказалась в тяжёлом состоянии. Её поместили в отделение реанимации, где она провела 39 дней, 11 из которых — на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

После этого девочку и её маму перевели в отделение патологии новорождённых и недоношенных детей. Там они провели ещё 2,5 месяца. В результате вес новорождённой увеличился до 2,4 килограмма.

Сейчас ребёнка готовят к выписке. Тем не менее, некоторое время за её развитием будут наблюдать специалисты.

Ранее, как писал NEWS.ru, пандемия коронавируса привела к значительному росту уровня материнской смертности и числа мёртворождений. Такая тенденция наблюдается, прежде всего, в странах со средним и низким уровнем дохода.