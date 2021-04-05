В Подмосковье врачи смогли выходить «сверхлёгкую» малышку

Медики из Московской области смогли выходить ребёнка, который родился с экстремально низким весом. При появлении на свет «сверхлёгкая» малышка весила всего 480 граммов.
Причиной этого стали преждевременные роды. Мама девочки, живущая в Воскресенске, поступила в Коломенский перинатальный центр на 28-й неделе беременности с диагнозом «преэклампсия», сообщили в пресс-службе областного Минздрава. Врачи были вынуждены экстренно провести кесарево сечение.
Малышка, помимо крайне низкого веса, оказалась в тяжёлом состоянии. Её поместили в отделение реанимации, где она провела 39 дней, 11 из которых — на аппарате искусственной вентиляции лёгких.
После этого девочку и её маму перевели в отделение патологии новорождённых и недоношенных детей. Там они провели ещё 2,5 месяца. В результате вес новорождённой увеличился до 2,4 килограмма.
Сейчас ребёнка готовят к выписке. Тем не менее, некоторое время за её развитием будут наблюдать специалисты.
Ранее, как писал NEWS.ru, пандемия коронавируса привела к значительному росту уровня материнской смертности и числа мёртворождений. Такая тенденция наблюдается, прежде всего, в странах со средним и низким уровнем дохода.