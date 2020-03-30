65-летняя женщина скончалась от коронавируса в Московской области. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Отмечается, что она страдала сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и недавно перенесла инфаркт. При поступлении в больницу у неё была диагностирована двусторонняя пневмония.
Как писал NEWS.ru, город Одинцово стал лидером по числу заражённых коронавирусом COVID-19 в Московской области — к 29 марта там заболели 16 жителей.
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