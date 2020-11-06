В Подмосковье продлили запрет на массовые мероприятия

Власти Московской области приняли решение о продлении запрета на проведение мероприятий, которые предполагают участие зрителей. Ограничение будет действовать до 22 ноября.
Таким образом губернатор региона Андрей Воробьёв продлил запрет на организацию культурных, развлекательных, физкультурных и спортивных событий со зрителями. Кроме того, в регионе продолжит действие запрет на посещение музеев,
Соответствующий документ
Накануне Воробьёв заявил, что число пациентов, доставленных в больницы Подмосковья с коронавирусом, растёт каждую неделю. Политик отметил, что в Московской области по-прежнему не хватает медицинского персонала, писал NEWS.ru.