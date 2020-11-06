В Подмосковье продлили запрет на массовые мероприятия

https://static.news.ru/photo/473ed596-2033-11eb-bd18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pexels

Власти Московской области приняли решение о продлении запрета на проведение мероприятий, которые предполагают участие зрителей. Ограничение будет действовать до 22 ноября.

Таким образом губернатор региона Андрей Воробьёв продлил запрет на организацию культурных, развлекательных, физкультурных и спортивных событий со зрителями. Кроме того, в регионе продолжит действие запрет на посещение музеев, передаёт RNS.

Соответствующий документ размещён на сайте региональной администрации. Ранее ограничения действовали до 7 ноября.

Накануне Воробьёв заявил, что число пациентов, доставленных в больницы Подмосковья с коронавирусом, растёт каждую неделю. Политик отметил, что в Московской области по-прежнему не хватает медицинского персонала, писал NEWS.ru.