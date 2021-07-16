В Подмосковье привились больше двух миллионов жителей

Первый компонент вакцины от коронавируса в Подмосковье получили более 2,3 млн человек. Обе прививки сделали около 1,3 млн. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Вакцина от коронавируса помогает сохранить здоровье, а иногда и жизнь. В Подмосковье это хорошо понимают, — написал он.

Губернатор назвал достижение коллективного иммунитета важной целью. Также он похвалил врачей и отдельно выделил Анастасию Праслову из Каширы, которая за два месяца привила девять тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается разрешить въезд для вакцинированных россиян. Если будет достигнуто соглашение, жители РФ смогут получить сертификаты для посещения европейских стран даже без признания в Европе «Спутника V».